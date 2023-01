Noveli zakona o pomoči gospodarstvu v DZ kaže na večinsko podporo

Ljubljana, 26. januarja - Koalicijski poslanski skupini Svoboda in SD sta napovedali podporo predlogu novele o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize, po kateri do pomoči ne bodo več upravičena podjetja, ki so deležna reguliranih cen elektrike. Opozicijski SDS in NSi sta bili proti, ker da gre predlog v škodo gospodarstva.