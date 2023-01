GZS za bolj ambiciozne cilje na področju digitalne preobrazbe

Ljubljana, 26. januarja - V pripravo akcijskega načrta digitalne strategije 2030 bi bilo treba po mnenju GZS vključiti tudi predstavnike gospodarstva. Kot ključni cilj predlagajo, da postane Slovenija do leta 2030 ena izmed petih najuspešnejših držav po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe v EU, so danes sporočili.