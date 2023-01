Turčija Grčiji ponovno očita militarizacijo

Ankara, 26. januarja - Turške oblasti so Grčiji ponovno očitale militarizacijo, potem ko so Atene v preteklih dneh od Francije prejele nova bojna letala. V luči tega se je v Ankari sestal svet za nacionalno varnost, ki je razpravljal o "grškem oboroževanju in provokacijah v Egejskem morju", je poročala turška tiskovna agencija Anadolu.