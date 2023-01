Trump se bo lahko vrnil na Facebook in Instagram

New York, 26. januarja - Facebookova matična družba Meta je v sredo sporočila, da bo v prihodnjih tednih obnovila osebni račun nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in tako končala dveletni suspenz, ki ga je uvedla po napadu njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja 2021. Trump se bo tako lahko vrnil na družbeni omrežji Facebook in Instagram.