Newyorške borze končale neenotno

New York, 25. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Na slabše razpoloženje vpliva zaskrbljenost vlagateljev zaradi slabih poslovnih rezultatov podjetij in njihova zaskrbljenost pred ključnimi gospodarskimi podatki, ki bodo objavljeni konec tega tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.