Dnevnik o UKC Ljubljana (26. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Nina Knavs v komentarju Ljubljanski problem piše o vodenju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Avtorica meni, da slovenske oblasti že dolgo ne vedo, kaj bi počele z UKC Ljubljana, kar so kaj hitro izkusili tudi tisti direktorji in vršilci dolžnosti, ki so bili ob prihodu posebej slabo podkovani o svoji nalogi.