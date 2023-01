Danska, Španija, Švedska in Francija za odličja na rokometnem SP

Gdansk, 25. januarja - Danska, Španija, Švedska in Francija so se prek četrtfinalnih rokometnih tekem prebili v polfinale svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem. Na prvi tekmi v Stockholmu je Danska premagala Madžarsko s 40:23, na drugem pa je bila Švedska boljša od Egipta s 26:22. Španija je v Gdansku ugnala Norveško s 35:34, Francija pa Nemčijo s 35:28.