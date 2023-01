ACH Volley se iz lige prvakov seli v pokal Cev

Ankara, 25. januarja - Odbojkarjem ACH Volleyja ni uspel veliki met. V odločilni tekmi za napredovanje v izločilne boje lige prvakov so na gostovanju izgubili proti Ziraat Bank Ankari. Tako kot na prvi tekmi v Ljubljani so bili Turki tudi tokrat boljši s 3:2 (-23, 23, -22, 21, 8), čeprav so Ljubljančani tako kot v Tivoliju vodili z 2:1 v nizih.