Stranka Gibanje Svoboda v letu dni delovanja od novinke na političnem parketu do nosilke strukturnih reform

Ljubljana, 26. januarja - Stranka Gibanje Svoboda danes praznuje eno leto delovanja. V tem času se je iz novinke na političnem parketu prebila v največjo parlamentarno in vladno stranko. A še bolj kot dosedanji dosežki je pomemben pogled na projekte in reforme, ki jih še morajo izpeljati, da bo Slovenija vrnjena na pot razvoja, so ob obletnici izpostavili v stranki.