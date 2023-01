Ukrajina: Zahodni tanki bodo odločilni pri naši zmagi

Kijev, 25. januarja - Ukrajinske oblasti so danes pozdravile odločitev Nemčije in ZDA, da v Ukrajino pošljeta dolgo pričakovane bojne tanke leopard in abrams, ter jo označile za zgodovinsko. Prepričane so, da bodo zahodni tanki odigrali odločilno vlogo v zmagi Ukrajine proti ruski agresiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.