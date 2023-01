Tako v koaliciji kot opoziciji za boljše zdravstvo, pogledi na pot do cilja pa različni

Ljubljana, 25. januarja - Koalicijski poslanci so v nadaljevanju današnje izredne seje DZ, na kateri so obravnavali predlog priporočila SDS za reševanje razmer v zdravstvu, poudarili pomen zdravstvene reforme, ki jo napoveduje minister za zdravje. V opoziciji pa bi do več družinskih zdravnikov prišli denimo s povečanjem vpisnih mest na medicinskih fakultetah.