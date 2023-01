Biden: ZDA bodo Ukrajini poslale 31 bojnih tankov M1 abrams

Ljubljana/Washington, 25. januarja - ZDA bodo Ukrajini poslale 31 bojnih tankov M1 Abrams, je danes napovedal ameriški predsednik Joe Biden. V govoru v Beli hiši je še poudaril, da gre pri dobavi tankov za zaščito ukrajinskega ozemlja in ne za grožnjo Rusiji. Zahvalil se je Nemčiji za odobritev dobave tankov leopard in ponovil, da so zaveznice pri obrambi Ukrajine popolnoma enotne.