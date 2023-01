Danski rokometaši zanesljivo v polfinale, Španci po maratonu

Gdansk, 25. januarja - Danski in španski rokometaši so se uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem. Danska je bila v Stockholmu zanesljivo boljša od Madžarske s 40:23 (21:12), medtem ko je Španija v Gdansku šele po 80-minutni bitki z dvema podaljškoma premagala Norveško s 35:34 (25:25, 12:13).