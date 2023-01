NLB z novo galerijo, zbirko in odkupi umetniških del

Ljubljana, 25. januarja - NLB Skupina bo v okviru programa Art znova vlagala v odkupe umetniških del. Proračun bo na letni ravni znašal 100.000 evrov. Hkrati bodo zasnovali novo umetniško zbirko SEE ART, ki bo dobila prostor v novi galeriji v prostorih t. i. Bankariuma na Čopovi v Ljubljani in bo namenjena sodobnim umetnikom iz regije, so povedali na novinarski konferenci.