Istospolna usmerjenost po mnenju papeža ni zločin

Vatikan, 25. januarja - Papež Frančišek je v pogovoru za tiskovno agencijo Associated Press (AP) ponovil stališče, da katoliška cerkev ne sme biti sovražna do istospolno usmerjenih. Dejal je še, da so zakoni v številnih državah, ki kriminalizirajo homoseksualnost, krivični. "Biti homoseksualec ni zločin," je poudaril.