Ameriške tanke M1 abrams odlikuje predvsem močan oklep

Washington, 25. januarja - Ameriške tanke M1 abrams, ki jih bodo ZDA poslale Ukrajini, odlikuje predvsem močan oklep iz jekla in osiromašenega urana, ki povečuje varnost štiričlanske posadke pred sovražnim ognjem. Za bojišča v Ukrajini so ti tanki sicer manj primerni od nemških leopardov, predvsem zato, ker delujejo na kerozin in ne na cenejše in dostopnejše dizelsko gorivo.