Skakalci v Planici opravili trening pred odhodom na polete na Kulm

Planica, 25. januarja - Na svetovnem pokalu v poletih na Kulmu v Avstriji bo konec tedna nastopila ista skakalna ekipa Slovenije, ki je tekmovala tudi na Japonskem v Sapporu. To so Timi Zajc, Peter in Domen Prevc, Lovro Kos, Anže Lanišek, Žiga Jelar ter Žak Mogel, je po treningu v Planici potrdil glavni slovenski trener Robert Hrgota.