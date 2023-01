Moskovsko sodišče odredilo ukinitev najstarejše ruske organizacije za pravice

Moskva, 25. januarja - Moskovsko sodišče je danes odredilo ukinitev najstarejše ruske organizacije za človekove pravice, Moskovske helsinške skupine. To je zadnji v vrsti pravnih ukrepov proti organizacijam, ki so kritične do Kremlja. Moskovska helsinška skupina je že sporočila, da se bo na odločitev sodišča pritožila.