Na Brdu pri Kranju se bo sklenil posvet slovenske diplomacije

Brdo pri Kranju, 26. januarja - Na Brdu pri Kranju se bo danes nadaljeval posvet slovenske diplomacije, ki je posvečen predvsem spremembi zunanjepolitične strategije Slovenije. Diplomate bosta nagovorila predsednici države in državnega zbora, Nataša Pirc Musar in Urška Klakočar Zupančič, častni gost pa bo španski minister za zunanje in evropske zadeve Jose Manuel Albares Bueno.