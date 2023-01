Vreme: pretežno oblačno

V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila. Drugod bo precej oblačno, a povečini suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje postopno nekoliko hladnejši in še vedno razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno od nas bo delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.