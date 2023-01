Vir okužbe s salmonelo po potrditvi pristojnih tatarski biftek slovenskega proizvajalca

Ljubljana, 25. januarja - Pristojne službe so predstavile končne ugotovitve preiskave primerov salmoneloze, ki so se konec novembra pojavile v osmih regijah po državi. Kot je povedala epidemiologinja Sanja Vuzem, lahko pri izbruhu z veliko verjetnostjo govorimo o skupnem izvoru okužbe z uživanjem tatarskega bifteka iz istega obrata. Skupaj so zaznali 138 primerov.