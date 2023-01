Pogrešajo 44-letno Urško Hameršak s Ptuja

Ptuj, 25. januarja - Svojci pogrešajo 44-letno Urško Hameršak s Potrčeve ceste 44 na Ptuju. Visoka je 160 centimetrov, močnejše postave, rjavih do ramen segajočih las z rahlo sivimi prameni. Pri sebi ima denarnico z dokumenti in torbico. Nazadnje je bila opažena pretekli četrtek na območju Ljubljane, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.