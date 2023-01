Pri Mladinski knjigi več del za otroke domačih avtorjev

Ljubljana, 25. januarja - Pri Mladinski knjigi so predstavili novosti za najmlajše bralce domačih avtorjev. Pod slikanico Sonce in zmaj se podpisujeta pesnik Žiga Kosec in ilustrator Peter Škerl, pod slikanico o Fantu, ki je imel rad ptičke pa Slavko Pregl in Anka Kočevar. Spregovorili so tudi o knjigi pesmic Lovra Matiča in Tomaža Lavriča Mali črv Oto in druga golazen.