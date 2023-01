Gorenjski policisti poostreno nadzirajo tovorna vozila

Kranj, 25. januarja - Gorenjski policisti so v sodelovanju z inšpekcijskimi službami in strokovnjaki za tehtanje vozil v ponedeljek na platoju Hrušica na avtocesti opravili poostren nadzor nad vozniki in tehnično brezhibnostjo tovornih vozil ter avtobusov. Zaznali so 11 kršitev. Kot ugotavljajo, so tovrstni nadzori učinkoviti, zato jih bodo izvajali še pogosteje.