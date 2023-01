Ukrajina zaostrila kazni za neposlušnost vojakov in dezerterstvo

Kijev, 25. januarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes podpisal zakon, ki zaostruje kazni za neposlušnost vojakov in dezerterstvo. Predvideva tudi strožje kazni za prekrške, kot so grožnje poveljnikom, beg z bojišča ali uživanje alkohola v vojski. Zakon kritizirajo borci za človekove pravice, ki so predsednika pred podpisom pozvali, naj tega ne stori.