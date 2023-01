Predsednica Pirc Musar s predstavnikoma manjšin predvsem o zdravstveni reformi

Ljubljana, 25. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes sestala s predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti Felicejem Žižo in Ferencem Horvathom. Pogovarjali so se predvsem o zdravstveni reformi in ostalih aktualnih političnih temah. Strinjali so se, da so takšna srečanja koristna za javno razpravo, so sporočili iz urada predsednice.