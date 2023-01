Kijev odločitev Nemčije glede leopardov pozdravil kot prvi korak

Kijev, 25. januarja - V Kijevu so pozdravili današnjo odločitev nemške vlade, da ukrajinskim silam dobavi bojne tanke leopard in da dovoljenje tudi drugim državam, da storijo enako. Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je potezo Berlina označil za prvi korak in kot naslednjega omenil "tankovsko koalicijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.