V morju med Južno Korejo in Japonsko potonila tovorna ladja, več pogrešanih

Seogwipo/Kumamoto, 25. januarja - V morju med Južno Korejo in Japonsko je potonila tovorna ladja, ki je plula pod hongkonško zastavo, je danes sporočil tiskovni predstavnik južnokorejske obalne straže. 13 članov posadke so rešili, za najmanj dva med njimi pa so kasneje potrdili, da sta umrla. Devet ljudi še vedno pogrešajo. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.