Evropske zaveznice pozdravile odločitev Berlina glede dobave leopardov Ukrajini

Varšava/London/Pariz, 25. januarja - Evropske zaveznice so danes pozdravile odločitev vlade v Berlinu, da odobri dobavo bojnih tankov leopard Ukrajini. V Varšavi menijo, da bo to pripomoglo k ustavitvi Rusije, v Londonu pa so jo označili kot pravo odločitev v prizadevanjih, da Ukrajina zmaga v vojni. Odločitev so pozdravili tudi v Parizu.