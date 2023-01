Cretu ne bo več vodil slovenskih odbojkarjev

Ljubljana, 25. januarja - Romunski odbojkarski strateg Gheorghe Cretu ne bo več vodil slovenske moške reprezentance, ki jo je na lanskem svetovnem prvenstvu v Sloveniji in na Poljskem popeljal do četrtega mesta. Odbojkarska zveza Slovenije se s priznanim strokovnjakom ni dogovorila za podaljšanje sodelovanja, so sporočili z zveze.