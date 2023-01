Priseglo je deset višjih državnih odvetnikov

Ljubljana, 25. januarja - Pred državnim sekretarjem Sebastjanom Zbičajnikom je danes na ministrstvu za pravosodje ob prisotnosti generalne državne odvetnice Ane Kerševan priseglo deset višjih državnih odvetnic in odvetnikov. Zbičajnik je ob tem izpostavil, da gre za zavezo, ki poudarja vestnost in odgovornost pri njihovem delu, so sporočili z ministrstva.