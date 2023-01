Ženska reprezentanca v smučarskih skokih zaslužna za tretje zlato na Ofemu

Planica, 25. januarja - Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski Furlaniji Julijski Krajini na ekipni tekmi osvojila tretjo zlato medaljo za Slovenijo. Skakalke Nika Prevc, Taja Bodlaj, Katarina Pirnovar in Tinkara Komar so v Planici za več kot 200 točk premagale Italijo in Nemčijo.