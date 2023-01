Na Ljubljanski borzi dopoldne brez večjih sprememb

Ljubljana, 25. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se v dopoldanskem delu trgovanja skorajda ni spremenil, do 11.30 je porasel za malenkostnih 0,03 odstotka. Obseg trgovanja je zelo skromen. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice Krke, ki so se doslej podražile za 0,41 odstotka.