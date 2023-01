Razpoloženje v gospodarstvu januarja slabše

Ljubljana, 25. januarja - Razpoloženje v gospodarstvu se je januarja poslabšalo tako na mesečni kot tudi letni ravni. Vrednost kazalnika gospodarske klime je dosegla -0,8 odstotne točke in je bila za 1,5 odstotne točke nižja kot mesec prej in za 6,3 odstotne točke nižja kot januarja lani, so sporočili s statističnega urada.