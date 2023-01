Japonska se sooča z močnim sneženjem in rekordnim mrazom

Tokio/Kumamoto, 25. januarja - Japonska se sooča z močnim sneženjem in rekordno nizkimi temperaturami, zaradi katerih je umrl najmanj en človek. Razmere povzročajo motnje v prometu, vremenoslovci pa svarijo pred snežnimi zameti in visokimi morskimi valovi. "Te temperature so ene najhladnejših v zadnjem desetletju," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal eden od njih.