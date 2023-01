Policija opozarja na nevarnost prevar na področju spletnega in mobilnega bančništva

Maribor, 25. januarja - Policija znova opozarja na nevarnost prevar v spletnem in mobilnem bančništvu. Nazadnje se je primer zlorabe zgodil v torek, ko je bilo oškodovanki z vpisom bančnih podatkov preko povezave, prejete po lažnem SMS sporočilu, odtujenih okoli 700 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Policija ugotavlja, da v večini primerov k oškodovanju prispevajo oškodovanci sami, saj niso dobro seznanjeni z nevarnostmi, ki jih prinašajo tovrstni plačilni sistemi. Prav tako h kraji podatkov in denarja pripomorejo s svojim vedenjem, saj storilcem pogosto posredujejo vse potrebne osebne podatke, potrebne za odtujitev denarja. Pogosto se žrtve tudi ne seznanijo z varnostnimi opozorili bank.

V sporočilih se storilci pogosto izdajajo za banke, poslane povezave pa vodijo na lažne spletne strani. Storilci skušajo prejemnike sporočil prepričati, da kliknejo na povezavo in vpišejo svoje bančne podatke. Pogosto to želijo storiti tako, da lažno trdijo, da bodo v nasprotnem primeru oškodovancem zamrznili bančne in kreditne kartice.

Tako pridobljene podatke lahko storilci kasneje zlorabijo za izvajanje nepooblaščenih plačil, predvsem na tujih spletnih straneh, v breme žrtvinega bančnega računa ali plačilne kartice.

V PU Maribor so znova opozorili tudi, da banke od svojih uporabnikov ne bodo zahtevale, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o karticah v spletne povezave, poslane prek elektronske pošte ali SMS-sporočil. Vse uporabnike pozivajo, da so pozorni na tovrstna lažna sporočila in na njih ne odgovarjajo, ne klikajo na povezavo iz teh sporočil in ne vnašajo svojih osebnih podatkov.

Prav tako naj bodo pri obisku svoje spletne banke pozorni in redno berejo opozorila, ki jim jih banke pošiljajo o morebitnih aktualnih zlorabah, so še dodali.