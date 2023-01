Perujska predsednica v luči novega izbruha nasilja pozvala k premirju

Lima, 25. januarja - V Peruju, kjer že več kot en mesec potekajo protesti privržencev odstavljenega predsednika Pedra Castilla, je v torek ponovno prišlo do spopadov med protestniki in policijo. Predsednica Dina Boluarte, katere odstop in predčasne volitve zahtevajo demonstranti, je pozvala k "nacionalnemu premirju", poroča francoska tiskovna agencija AFP.