Azijske borze neenotno, inflacija prestrašila Avstralce

Tokio, 25. januarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno, kar nekaj borz pa zaradi praznovanja kitajskega novega leta še ostaja zaprtih. Občutneje so se pocenile delnice v Avstraliji, kjer so danes objavili podatek o višji stopnji inflacije, kot pa so pričakovali analitiki.