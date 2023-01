Nekaj sto odjemalcev na Štajerskem še vedno brez elektrike

Celje/Maribor, 25. januarja - Po močnem sneženju, ki je zaradi mokrega in težkega snega v minulih dneh povzročilo snegolome in izpade oskrbe z električno energijo, je bilo davi na območju Elektra Celje in Elektra Maribor brez elektrike še vedno skoraj tisoč odjemalcev. Zaposleni odpravljajo napake.