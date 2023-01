Melbourne, 25. januarja - Poljakinja Magda Linette in Belorusinja Arina Sabalenka sta zadnji polfinalistki teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Linette je s 6:3 in 7:5 izločila Čehinjo Karolino Pliškovo, Sabalenka pa s 6:3 in 6:2 Hrvatico Donno Vekić.