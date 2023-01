Ljubljana, 25. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa je zaradi prometnih nesreč oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani.