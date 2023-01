Na srečanju županj in županov o razvojnih tematikah in sodelovanju lokalnih skupnosti pri vladnih reformah

Ljubljana, 24. januarja - Županje in župani so se danes sestali na tradicionalnem srečanju v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Na srečanju, usmerjenem predvsem v razvojne tematike, so izmenjali medsebojne prakse. Zbrane je nagovoril tudi premier Robert Golob in obljubil sodelovanje s predstavniki lokalnih oblasti pri oblikovanju reform, ki jih vlada načrtuje letos.