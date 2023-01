Izidi moškega slaloma

* Izidi: 1. Clement Noel (Fra) 1:48,97 54,96 54,01 2. Ramon Zenhäusern (Švi) 1:49,04 +0,07 54,85 54,19 3. Lucas Braathen (Nor) 1:49,35 +0,38 54,76 54,59 4. Manuel Feller (Avt) 1:49,42 +0,45 54,40 55,02 5. Loic Meillard (Švi) 1:49,57 +0,60 54,49 55,08 6. Atle Lie McGrath (Nor) 1:49,92 +0,95 55,92 54,00 7. Kristoffer Jakobsen (Šve) 1:50,06 +1,09 56,43 53,63 8. Alexander Steen Olsen (Nor) 1:50,13 +1,16 56,64 53,49 9. Fabio Gstrein (Avt) 1:50,16 +1,19 56,43 53,73 10. Timon Haugan (Nor) 1:50,20 +1,23 55,63 54,57 ... - ni se uvrstil v 2. vožnjo: Štefan Hadalin (Slo) - odstopil v 1. vožnji: Tijan Marovt (Slo) ... * Vrstni red v svetovnem pokalu (24/39): - skupno, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 1186 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 961 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 734 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 677 5. Lucas Braathen (Nor) 645 6. Loic Meillard (Švi) 592 7. Manuel Feller (Avt) 456 8. Alexis Pinturault (Fra) 437 9. Marco Schwarz (Avt) 383 10. Daniel Yule (Švi) 334 ... 14. Žan Kranjec (Slo) 290 65. Miha Hrobat (Slo) 67 67. Martin Čater (Slo) 65 77. Štefan Hadalin (Slo) 51 ... * Posebni seštevek discipline, slalom (7/10): - moški: 1. Lucas Braathen (Nor) 430 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 389 3. Daniel Yule (Švi) 334 4. Loic Meillard (Švi) 307 5. Manuel Feller (Avt) 291 6. Linus Strasser (Nem) 240 7. Clement Noel (Fra) 232 8. Ramon Zenhäusern (Švi) 227 9. David Ryding (VBr) 166 10. Atle Lie McGrath (Nor) 165 ... 38. Štefan Hadalin (Slo) 22 ...