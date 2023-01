V ZDA ogorčenje zaradi velike podražitve jajc

New York, 24. januarja - Ameriška kmetijska skupina Farm Action je Zvezno komisijo za trgovino (FTC) pozvala, naj ukrepa proti proizvajalcem jajc, ugotovi kršitev protimonopolnih zakonov in Američanom vrne denar za preplačana jajca v zadnjem letu dni. Jajca so se v ZDA od decembra 2021 do decembra 2022 podražila za več kot 100 odstotkov.