Na dogodku Inštituta za strateške rešitve izpostavili pomembnost inovacij

Ljubljana, 24. januarja - Gospodarstvo v Sloveniji in širši regiji se je lani soočalo s številnimi izzivi, v luči spopadanja z njimi pa so inovacije še toliko bolj pomembne, so na dogodku ob izdaji revije The Adriatic: Strategic Foresight 2023 izpostavili v Inštitutu za strateške rešitve. Dogodka so se udeležili tudi minister za delo Luka Mesec in vidni gospodarstveniki.