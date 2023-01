Za obrambo zavrnitev Janševe tožbe utrditev načela neodvisnosti sodstva in tožilstva

Kranj/Ljubljana, 24. januarja - Potem ko je kranjsko okrožno sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek predsednika SDS in nekdanjega predsednika vlade Janez Janše proti tožilki in sodnikom v zadevi Patria, so danes sodbo prejeli tudi toženi. Zastopnik treh toženih Emil Zakonjšek je izpostavil velik pomen sodbe za utrditev ustavnega načela neodvisnosti sodstva in tožilstva.