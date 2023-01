Vreme: manjše padavine

Ljubljana, 24. januarja - Zvečer in ponoči bodo še manjše padavine, predvsem na jugu in zahodu države. Ponekod nad 500 metrov bo lahko še rahlo snežilo. Še naprej bo pihala šibka burja na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva povsod oblačno, na jugovzhodu bodo sprva še rahle padavine. Popoldne se bo na zahodu delno razjasnilo, drugod bo ostalo oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu gora je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem se nahaja ciklonsko območje, ki počasi slabi, nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje malo manj hladen in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Drugod bo oblačno z občasnimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

V sredo bo večinoma oblačno in suho, popoldne se bo v krajih zahodno in južno od nas delno razjasnilo. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja.