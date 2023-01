Majcenovič na sojenju vodilnim v Novi KBM očital prevaro pri hrvaških poslih

Maribor, 24. januarja - Sojenje nekdanjemu prvemu človeku Nove KBM Matjažu Kovačiču in soobtoženim zaradi domnevno spornih poslov s hrvaškimi nepremičninami se je na mariborskem sodišču nadaljevalo z zaslišanjema nekdanjega prokurista Multiconsulta Hinka Podgorška in ptujskega podjetnika Sama Majcenoviča, ki obtoženim očita, da so ga prevarali pri enem od teh poslov.