Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil petino odstotka

Ljubljana, 24. januarja - Drugi trgovalni dan v tednu je na Ljubljanski borzi minil brez posebnosti. Indeks SBI TOP je pridobil 0,21 odstotka in se ustalil pri 1113,41 točke. Promet je bil skromen, saj so borzni posredniki opravili za 378.552 evrov poslov. Skoraj polovica je odpadla na delnice Krke, ki so se podražile za 0,62 odstotka.