Glasovanje o devetih ministrih vlade Roberta Goloba: 55 za, 29 proti

Ljubljana, 24. januarja - Ministrska ekipa vlade Roberta Goloba je dobila novo podobo. DZ je danes s 55 glasovi poslancev koalicije in narodnih skupnosti potrdil devet ministrov in ministric, ki bodo vodili ministrstva skladno z na referendumu potrjeno novelo zakona o vladi. Proti je bilo 29 poslancev SDS in NSi.